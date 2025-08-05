Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике

«Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы… разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики», — сказано в рекомендациях комитета, которые утверждены его главой Артёмом Метелевым.