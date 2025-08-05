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Комитет ГД рекомендовал разработать рейтинг компаний по молодежной политике

ГД рекомендовала Росмолодежи разработать рейтинг компаний по молодежной политике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал Росмолодежи совместно с министерством труда РФ и Роструду проработать вопрос разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы… разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики», — сказано в рекомендациях комитета, которые утверждены его главой Артёмом Метелевым.

Также рекомендуется проработать вопрос формирования реестра лучших практик работы с молодежью на основе данных премии молодежных советов и Национального рейтинга компаний по молодежной политике.

В том числе, в документе предлагается проработать тему участия «Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений “Работа в России” и HeadHunter в организации нацрейтинга в качестве партнеров.

Срок для принятия решения указан до 15 декабря.