В США раскрыли причины крушения батискафа Titan: проблемы нашли внутри судна

Морской совет по расследованиям Береговой охраны США раскрыл причины катастрофы батискафа Titan, которая произошла в июне 2023 года в ходе погружения к затонувшему кораблю «Титаник». Подробности инцидента расписаны в отчете совета, который опубликован сайте ведомства.
В докладе указывается, что одной из основных причин трагедии стали ошибки, допущенные на этапах проектирования, сертификации, технического обслуживания и проверки батискафа.
Отдельно подчеркивается, что в компании OceanGate сложилась нездоровая корпоративная атмосфера, а существующие международные и внутренние стандарты для подобных подводных аппаратов оказались недостаточно жёсткими.
В отчете также содержатся рекомендации, согласно которым нужно ужесточить требования к разработке и эксплуатации батискафов, ввести обязательную регистрацию и госконтроль таких судов, а также повысить уровень безопасности при их эксплуатации.
Напомним, 18 июня 2023 года батискаф Titan потерпел крушение. Позже его обломки были обнаружены в 200−500 метрах от носовой части «Титаника». Весь экипаж погиб. На месте нашли носовой и хвостовой обтекатели, однако основной отсек аппарата найти не удалось.