В США раскрыли причины крушения батискафа Titan: проблемы нашли внутри судна

Напомним, 18 июня 2023 года батискаф Titan потерпел крушение. Позже его обломки были обнаружены в 200−500 метрах от носовой части «Титаника». Весь экипаж погиб. На месте нашли носовой и хвостовой обтекатели, однако основной отсек аппарата найти не удалось.