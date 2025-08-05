Минский метрополитен предупредил о перебоях при оплате картами

Минский метрополитен предупредил о возможных перебоях при оплате проезда в подземке бесконтактными банковскими картами.
«Банковскими специалистами ведутся соответствующие технические работы», — сказано в сообщении.
Кстати, юрист назвал время, когда пассажир поезда с билетом на верхнюю полку может пользоваться нижней.
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч, спешиваться перед пешеходными переходами».
Кроме того, в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач: не более 20 км/ч, приоритет — пешеходам.