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Минский метрополитен предупредил о перебоях при оплате картами

Метрополитен сказал о возможных перебоях при оплате проезда в минской подземке.

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен предупредил о возможных перебоях при оплате проезда в подземке бесконтактными банковскими картами.

«Банковскими специалистами ведутся соответствующие технические работы», — сказано в сообщении.

Кстати, юрист назвал время, когда пассажир поезда с билетом на верхнюю полку может пользоваться нижней.

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч, спешиваться перед пешеходными переходами».

Кроме того, в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач: не более 20 км/ч, приоритет — пешеходам.

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