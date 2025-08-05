Жертвы «Крокуса» недовольны списком террористов

Никто из обвиняемых не задавал потерпевшим вопросов. Лишь один из них, Мустаким Солиев (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), предложил выплатить каждому из тех потерпевших, чьи интересы представляет Трунова, по 1000 рублей. Разумеется, это заявление вызвало только раздражение. Адвокат одного из обвиняемых пожаловался, что его подзащитный сидит в аквариуме в наручниках, застегнутых за спиной, а это негуманно. Судья пояснил, что не может давать указания сотрудникам конвойной службы, однако пообещал уточнить у начальника конвоя, как именно обвиняемые должны быть закованы в кандалы.