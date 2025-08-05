Сбежавший из РФ Невзоров* обозвал россиян червями и назвал русофобию светлым качеством

Невзоров* провёл параллель между гражданами России и вестиментиферами — червями, обитающими на многокилометровой глубине в экстремальных условиях. Он утверждал, что среда в современной России столь же непригодна для нормальной жизни, как и глубины океана для большинства живых существ. Журналист заявил, что лишь определённый тип людей способен существовать в таких условиях.