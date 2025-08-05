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Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством

В Таиланде у кошки- «уголовницы» Нуб Танг, которая стала известна после нападения на приютивших ее полицейских, появилось потомство. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил портал «What’s the Jam».

В Таиланде у кошки- «уголовницы» Нуб Танг, которая стала известна после нападения на приютивших ее полицейских, появилось потомство. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил портал «What’s the Jam».

— Владелец написал мне, что у кошки родился котенок, — рассказал офицер Да Паринда Пакисук.

Этот полицейский предложил оставить потерявшегося питомца в полицейском участке, когда его принес местный житель, и предъявил ему обвинение за «нападение» на правоохранителей, передает портал.

После того, как Нуб Танг укусила полицейского, ее «арестовали» и сняли опечатки лап. Позднее правоохранителям удалось найти хозяина кошки.

24 июля в Московском зоопарке родился детеныш боливийской ночной обезьяны, которая включена в Красную книгу. Родители новорожденного, Анна и Буслай, внимательно заботятся о ребенков и стараются дистанцироваться от остальной группы.

22 июля в столичном зоопарке родились три таджикских винторогих козленка. Посетители могут увидеть их в комплексной экспозиции «Турья горка» на Новой территории учреждения. Детеныши козы весят 2,1 килограмма, 2,3 килограмма и 1,7 килограмма.