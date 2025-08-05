Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством

В Таиланде у кошки- «уголовницы» Нуб Танг, которая стала известна после нападения на приютивших ее полицейских, появилось потомство. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил портал «What’s the Jam».
— Владелец написал мне, что у кошки родился котенок, — рассказал офицер Да Паринда Пакисук.
Этот полицейский предложил оставить потерявшегося питомца в полицейском участке, когда его принес местный житель, и предъявил ему обвинение за «нападение» на правоохранителей, передает портал.
После того, как Нуб Танг укусила полицейского, ее «арестовали» и сняли опечатки лап. Позднее правоохранителям удалось найти хозяина кошки.
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