В NASA подтвердили планы доставить на Луну ядерный реактор

«Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — заявил он. «Для этих целей эта часть технологии деления ядра имеет критически важное значение для поддержания жизни, потому что солнечная энергия не справится с такой задачей», — добавил глава NASA.