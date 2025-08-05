В NASA подтвердили планы доставить на Луну ядерный реактор

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи подтвердил планы доставить на Луну ядерный реактор, сообщает ТАСС.
По словам Шона Даффи, опыт применения ядерного источника энергии на Луне будет полезен для будущих миссий на Марс и освоения космоса.
«Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — заявил он. «Для этих целей эта часть технологии деления ядра имеет критически важное значение для поддержания жизни, потому что солнечная энергия не справится с такой задачей», — добавил глава NASA.
Ранее газета Politico сообщила о возможном ускорении американской программы строительства атомных электростанций на Луне в ответ на инициативы России и Китая. Согласно информации издания, в директиве NASA говорится, что первая страна, построившая АЭС на Луне, сможет объявить запретную зону, что существенно ограничит действия США. В связи с этим агентство начнет поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного ядерного реактора, запуск которого в космос планируется к 2030 году. -0-