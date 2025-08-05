В Чувашии руководителя «Лидера» Ишмуратова осудили за растрату 430 млн

Руководителя строительной компании «Специализированный застройщик “Лидер”» Владимира Ишмуратова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.
По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год Ишмуратов получил средства от дольщиков при строительстве пяти многоквартирных домов в микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах.
Вместо целевого использования средств он направил их на предоставление займов аффилированным организациям и руководству своей компании. Общий ущерб составил около 430 миллионов рублей.
Как отметили в прокуратуре, действия Ишмуратова привели к тяжелым последствиям: четыре жилых дома длительное время оставались недостроенными, а более 850 дольщиков не смогли вовремя получить свои квартиры. В настоящее время два объекта завершены.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд признал Ишмуратова виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: части 2 статьи 200.3 (нарушение законодательства о долевом строительстве), части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере) и части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями).
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы и запретил осужденному заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в сфере строительства на срок два года шесть месяцев. Ишмуратов был взят под стражу в зале суда.
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