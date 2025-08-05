В Чувашии руководителя «Лидера» Ишмуратова осудили за растрату 430 млн

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы и запретил осужденному заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в сфере строительства на срок два года шесть месяцев. Ишмуратов был взят под стражу в зале суда.