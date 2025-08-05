«Европы нет — чего бояться?»: экс-игрок сборной РФ предложил грандиозную мысль

Владимир Быстров считает, нужно «выращивать» своих игроков, а потом их внедрять в составы.
Лимит на легионеров в российской Премьер-лиге необходим, более того, его нужно ужесточать. С таким заявлением выступил бывший футболист, экс-игрок сборной России Владимир Быстров.
«Формат 5+10 (пять в поле, 10 легионеров в заявке клуба — прим. URA.RU) вообще отличный. Я за лимит. Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него», — цитирует Владимира Быстрова портал Sport24.
После ужесточения лимита в стране лучше будут относиться к спортивным школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол, уверен Быстров. Если руководители клубов при этом станут перекупать друг у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто этого не заслужил, значит, ничего хорошего из этого не выйдет, считает эксперт.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярева заявлял, что оптимальный вариант — не более пяти легионеров на поле и максимум десять в заявке на матч. До этого депутатов Госдумы возмутило количество иностранцев в РПЛ. Сейчас разрешено заявлять до 13 иностранных игроков и выпускать на поле до восьми легионеров.