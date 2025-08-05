«Европы нет — чего бояться?»: экс-игрок сборной РФ предложил грандиозную мысль

После ужесточения лимита в стране лучше будут относиться к спортивным школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол, уверен Быстров. Если руководители клубов при этом станут перекупать друг у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто этого не заслужил, значит, ничего хорошего из этого не выйдет, считает эксперт.