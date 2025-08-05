На Украине идет судебный процесс над Жириновским и министром спорта РФ

Сообщается, что очередное слушание по их делу назначено на 15 августа. Среди обвиняемых также находится глава комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, певицу Таисию Повалий и актёра, депутата Госдумы Дмитрия Певцова.
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