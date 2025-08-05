Прохор Шаляпин заявил, что у Пугачевой осталось много влиятельных друзей в РФ

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что у уехавшей из России артистки Аллы Пугачевой по-прежнему осталось много влиятельных друзей в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию NEWS.ru.
«Я вам могу сказать так, у нее до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, на два фронта работают», — отметил Шаляпин.
Певец подчеркнул, что некоторые из влиятельных друзей Пугачевой в настоящее время возглавляют российские телеканалы. Шаляпин также напомнил, что раньше артистка «мешала многим талантливым людям», используя свое влияние и связи, а также некие «кланы» и «междусобойчики». Сам певец признался, что тоже пострадал от подобных действий, но сейчас ему уже все равно.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Прохора Шаляпина, что он обожает российскую балерину и свою давнюю подругу Анастасию Волочкову за ее искренность.