Прохор Шаляпин заявил, что у Пугачевой осталось много влиятельных друзей в РФ

Певец подчеркнул, что некоторые из влиятельных друзей Пугачевой в настоящее время возглавляют российские телеканалы. Шаляпин также напомнил, что раньше артистка «мешала многим талантливым людям», используя свое влияние и связи, а также некие «кланы» и «междусобойчики». Сам певец признался, что тоже пострадал от подобных действий, но сейчас ему уже все равно.