Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прохор Шаляпин заявил, что у Пугачевой осталось много влиятельных друзей в РФ

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что уехавшая из России Алла Пугачева по-прежнему имеет влиятельных друзей на телевидении страны.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что у уехавшей из России артистки Аллы Пугачевой по-прежнему осталось много влиятельных друзей в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию NEWS.ru.

«Я вам могу сказать так, у нее до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, на два фронта работают», — отметил Шаляпин.

Певец подчеркнул, что некоторые из влиятельных друзей Пугачевой в настоящее время возглавляют российские телеканалы. Шаляпин также напомнил, что раньше артистка «мешала многим талантливым людям», используя свое влияние и связи, а также некие «кланы» и «междусобойчики». Сам певец признался, что тоже пострадал от подобных действий, но сейчас ему уже все равно.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Прохора Шаляпина, что он обожает российскую балерину и свою давнюю подругу Анастасию Волочкову за ее искренность.