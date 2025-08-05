Путин выпустил важнейший указ о волонтерах в прифронтовых регионах

В соответствии с новым указом, Росмолодежь теперь обязана оказывать особую поддержку волонтерским инициативам не только в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополе. «Федеральному агентству по делам молодежи поручается усилить содействие развитию добровольческой деятельности в обозначенных субъектах», — указывается в опубликованном распоряжении.