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Кошка, прославившаяся после «ареста» в Таиланде, окотилась

Кошка Нуб Танг, о которой писали СМИ, когда полицейские Бангкока в шутку ее арестовали, окотилась, утверждают СМИ.

Кошка Нуб Танг, о которой писали СМИ, когда полицейские Бангкока в шутку ее арестовали, окотилась, утверждают СМИ.

Потерявшегося кота в мае принес в полицейский участок местный житель. Когда животное попыталось поцарапать стражей порядка, ему сняли отпечатки лап и провели другие мероприятия, сопутствующие задержанию. Также было «возбуждено дело». Все обвинения с кота были сняты через несколько дней, как только хозяева пришли его забрать.

СМИ заявляют, что о выводке котят у Нуб Танг рассказала ее хозяйка.

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