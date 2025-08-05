Кошка, прославившаяся после «ареста» в Таиланде, окотилась

Потерявшегося кота в мае принес в полицейский участок местный житель. Когда животное попыталось поцарапать стражей порядка, ему сняли отпечатки лап и провели другие мероприятия, сопутствующие задержанию. Также было «возбуждено дело». Все обвинения с кота были сняты через несколько дней, как только хозяева пришли его забрать.