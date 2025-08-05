Арестованная в шутку в Таиланде кошка Нуб Танг окотилась

В Таиланде у знаменитой кошки Нуб Танг, прославившейся после инцидента с нападением на полицейских, появились котята. Об этом сообщает What s the Jam со ссылкой на хозяйку животного.
«Хозяйка написала, что у кошки теперь есть выводок котят», — говорится в сообщении.
В мае в полицейский участок в Бангкоке принесли потерявшуюся кошку, которая в итоге поцарапала и укусила полицейских, пытавшихся взять её на руки. Правоохранители в шутку составили на животное протокол, сделали стилизованную фотографию так, как обычно фотографируют преступников, и выложили его в социальные сети, где эта публикация стала вирусной.
На следующий день хозяйка забрала её домой, но только после того, как кошка лапами «подписала» признание, на котором было написано: «Я просто была голодна и не хотела никого кусать».
Ранее сообщалось, что в одном из освобожденных населенных пунктов ДНР бойцы ВС РФ подобрали щенка, который через некоторое время стал их талисманом.