Арестованная в шутку в Таиланде кошка Нуб Танг окотилась

В мае в полицейский участок в Бангкоке принесли потерявшуюся кошку, которая в итоге поцарапала и укусила полицейских, пытавшихся взять её на руки. Правоохранители в шутку составили на животное протокол, сделали стилизованную фотографию так, как обычно фотографируют преступников, и выложили его в социальные сети, где эта публикация стала вирусной.