Гражданин РФ пытался провезти в США элементы военной амуниции «Ратник»

Но в ходе проверки выявили, что в посылках находились не только заявленные вещи, но и элементы боевого снаряжения. Экспертиза подтвердила, что среди содержимого были части экипировки комплекта «Ратник». В коробке лежали четыре пары тактических перчаток, две пары налокотников и две пары уставных наколенников.