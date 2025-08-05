Гражданин РФ пытался провезти в США элементы военной амуниции «Ратник»

Российские таможенники воспрепятствовали нелегальному вывозу в США частей военной экипировки. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального таможенного управления страны.
При досмотре международных отправлений в Подмосковье в отделении почты сотрудники оперативной службы задержали 36-летнего россиянина, который пытался перевезти три посылки в Штаты. В документах мужчина отметил, что отправляет вещи для туризма и спорта.
Но в ходе проверки выявили, что в посылках находились не только заявленные вещи, но и элементы боевого снаряжения. Экспертиза подтвердила, что среди содержимого были части экипировки комплекта «Ратник». В коробке лежали четыре пары тактических перчаток, две пары налокотников и две пары уставных наколенников.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту контрабанды военной техники (ч. 1.1 ст. 226.1 УК России). Ему грозит наказание в виде семи лет тюремного заключения и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку провезти партию оружейных прицелов и кронштейнов для крепления. Отмечается, что это совершил иностранец. Все эти вещи оцениваются в 29 миллионов рублей.