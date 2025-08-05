Авраам Руссо рассказал, чем закончился скандал с его похищением

Известного певца Авраама Руссо в 2004 году похитили по заказу бизнесмена Тельмана Исмаилова, с которым у артиста в те годы был конфликт. В разговоре с «Вечерней Москвой» Руссо поделился подробностями громкого происшествия.
Артист рассказал, что и сам не понимает, чем в итоге закончился этот скандал. Однако его такой исход событий устраивает.
— Не знаю, что происходит. Не звоню ни адвокатам, никому. Пусть будет как будет. Хватит. Сколько уже можно. Ужасно надоело. Возиться с этим не собираюсь. Пусть продолжает разборки тот, кому это надо. Мне точно — нет. Есть чем заняться, — поделился Руссо.
Тем не менее в октябре прошлого года адвокат Руссо Андрей Алешкин заявил, что певец собирается подать иск в суд на один миллион рублей к обвиняемому в его похищении Владимиру Шестопалову. Иск связан с компенсацией морального вреда.
За месяц до этого стало известно, что чеченскому борцу Тархану Эльдукаеву, подозреваемому в покушении на певца Авраама Руссо, предъявили новые обвинения. Какую роль играл Эльдукаев в покушениях и что известно об инкриминируемых ему преступлениях — в материале «Вечерней Москвы».