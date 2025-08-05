Авраам Руссо рассказал, чем закончился скандал с его похищением

— Не знаю, что происходит. Не звоню ни адвокатам, никому. Пусть будет как будет. Хватит. Сколько уже можно. Ужасно надоело. Возиться с этим не собираюсь. Пусть продолжает разборки тот, кому это надо. Мне точно — нет. Есть чем заняться, — поделился Руссо.