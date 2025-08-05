SHAMAN вышел на сцену с ОМОНом в Крыму

В августе Дронов выступил для бойцов специальной военной операции в Токмаке и устроил концерт для сотрудников Запорожской АЭС. Кроме того, SHAMAN провел концерт в Мариуполе. Певец рассказал, что два года назад уже выступал на сцене города во Дворце детского и юношеского творчества.