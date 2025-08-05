Создатель «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

Легендарный американский режиссер, 86-летний Фрэнсис Форд Коппола, был госпитализирован в одну из клиник Рима. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
По данным агентства, режиссер поступил в отделение клиники «Полиоклинико ди Тор Вергата» утром 5 августа. Причины госпитализации на данный момент не разглашаются.
Фрэнсис Форд Коппола — один из величайших режиссеров в истории кино, ключевая фигура эпохи «Нового Голливуда». Он является многократным лауреатом премии «Оскар», а его фильмы, такие как трилогия «Крестный отец» и военная драма «Апокалипсис сегодня», считаются классикой мирового кинематографа.
Совсем недавно, в середине июля, Коппола лично представлял в Италии свой последний фильм «Мегалополис» на кинофестивале Magna Grecia в Калабрии.
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