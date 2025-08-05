Создатель «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

Фрэнсис Форд Коппола — один из величайших режиссеров в истории кино, ключевая фигура эпохи «Нового Голливуда». Он является многократным лауреатом премии «Оскар», а его фильмы, такие как трилогия «Крестный отец» и военная драма «Апокалипсис сегодня», считаются классикой мирового кинематографа.