Минобразования подвело итоги вступительной кампании в вузы

Также в министерстве напомнили, что абитуриенты могут подавать документы на уровень ССО по конкурсу среднего балла документа об образовании на бюджет по 6 августа, на платное — по 14 августа. Подача документов на уровень ПТО по конкурсу среднего балла документа об образовании продлится по 23 августа. После колледжа можно поступить в вуз без ЦТ и с сокращенным сроком обучения. -0-