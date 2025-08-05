Минобразования подвело итоги вступительной кампании в вузы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве образования Беларуси подвели итоги вступительной кампании — 2025 в вузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В этом году высшие учебные заведения страны пополнятся 48 тыс. талантливых студентов. Это не просто цифра, а лица завтрашнего дня: будущие ученые, врачи, IT-инноваторы, экономисты и творцы культуры. Из них более 6,8 тыс. одаренных и мотивированных ребят», — рассказали в министерстве.
В вузы поступили около 4,5 тыс. медалистов, 272 победителя и призера республиканских олимпиад, более 1,6 тыс. обладателей красных дипломов колледжей. Чаще всего медалисты выбирали БГУ, БГУИР, БГМУ, БГЭУ, БНТУ. В топ-5 вузов среди олимпиадников и победителей творческих конкурсов вошли БГУ, ВГМУ, БГУИР, БГМУ и БГУКИ, среди обладателей красных дипломов колледжей — БГЭУ, БГУИР, ГрГУ им. Я. Купалы, БГАМ, БГПУ им. М. Танка.
Также в министерстве напомнили, что абитуриенты могут подавать документы на уровень ССО по конкурсу среднего балла документа об образовании на бюджет по 6 августа, на платное — по 14 августа. Подача документов на уровень ПТО по конкурсу среднего балла документа об образовании продлится по 23 августа. После колледжа можно поступить в вуз без ЦТ и с сокращенным сроком обучения. -0-