Менее трети британцев сочли, что победили бы крысу в схватке

Компания YouGov провела среди британцев опрос, по итогам которого пришла к выводу, что менее трети жителей страны считают себя в силах победить полуметровую крысу.
30 процентов заявили, что считают себя способными победить крысу размером с кошку, 38 процентов сказали, что скорее победит животное, 32 процента затруднились ответить.
Поводом для опроса стала 55-сантиметровая крыса, которую поймали в районе Норманби и признали самой крупной в Великобритании.
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