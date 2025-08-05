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Менее трети британцев сочли, что победили бы крысу в схватке

Компания YouGov провела среди британцев опрос, по итогам которого пришла к выводу, что менее трети жителей страны считают себя в силах победить полуметровую крысу.

Компания YouGov провела среди британцев опрос, по итогам которого пришла к выводу, что менее трети жителей страны считают себя в силах победить полуметровую крысу.

30 процентов заявили, что считают себя способными победить крысу размером с кошку, 38 процентов сказали, что скорее победит животное, 32 процента затруднились ответить.

Поводом для опроса стала 55-сантиметровая крыса, которую поймали в районе Норманби и признали самой крупной в Великобритании.

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