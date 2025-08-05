Самолет со спецпосланником Трампа мог вылететь из США

Срочная новость Самолет, на борту которого может находиться специального посланца Трампа Стива Уиткоффа, вылетел из США. Об этом свидетельствуют данные диспетчеров. Информация появилась в telegram-каналах.
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Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше