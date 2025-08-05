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Самолет со спецпосланником Трампа мог вылететь из США

Самолет, на борту которого может находиться специального посланца Трампа Стива Уиткоффа, вылетел из США. Об этом свидетельствуют данные диспетчеров. Информация появилась в telegram-каналах.

Срочная новость Самолет, на борту которого может находиться специального посланца Трампа Стива Уиткоффа, вылетел из США. Об этом свидетельствуют данные диспетчеров. Информация появилась в telegram-каналах.

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