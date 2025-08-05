Режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

5 июня появилась информация о том, что 83-летнюю заслуженную артистку России Веру Алентову, которая известна по своей роли в фильме «Москва слезам не верит», госпитализировали в Москве. Журналисты отметили, что актриса пожаловалась на боли в животе, и в результате обследования врачи нашли у нее новообразование, после чего успешно провели операцию.