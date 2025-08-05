Режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

Американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, известного по работе над фильмами «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», доставили в поликлинику Тор Вергата в Риме. Об этом во вторник, 5 августа, сообщило итальянское агентство ANSA.
— Режиссер таких шедевров, как «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», вошел в палату сегодня (5 августа — прим. «ВМ») утром, — передает агентство.
5 июня появилась информация о том, что 83-летнюю заслуженную артистку России Веру Алентову, которая известна по своей роли в фильме «Москва слезам не верит», госпитализировали в Москве. Журналисты отметили, что актриса пожаловалась на боли в животе, и в результате обследования врачи нашли у нее новообразование, после чего успешно провели операцию.
Позднее дочь Алентовой, актриса Юлия Меньшова, заявила, что информация о госпитализации ее матери недостоверна. Она подчеркнула, что СМИ, распространившие подобные сообщения, «врут».