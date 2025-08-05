В Беларуси новые огромные холодильные камеры плодохранилищ смогут без потерь сохранять плоды до года

Банк развития впервые в своей практике провел конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству современных плодохранилищ. Победителем отбора признано ООО «АРНИКА-Агро» из Могилева. Предприятие занимается выращиванием яблок и ягод.
Сейчас предприятие располагает плодохранилищем общей емкостью 10 тысяч тонн, хранение продукции в котором возможно до 5 месяцев. При поддержке Банка развития «АРНИКА-Агро» модернизирует две существующие холодильные камеры для 1000 тонн плодовой продукции с регулируемой газовой средой.
«Это позволит увеличить сроки хранения товара без потери качества до 8−12 месяцев», — отметили в банке.
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