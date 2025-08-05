В Беларуси новые огромные холодильные камеры плодохранилищ смогут без потерь сохранять плоды до года

Сейчас предприятие располагает плодохранилищем общей емкостью 10 тысяч тонн, хранение продукции в котором возможно до 5 месяцев. При поддержке Банка развития «АРНИКА-Агро» модернизирует две существующие холодильные камеры для 1000 тонн плодовой продукции с регулируемой газовой средой.