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В Беларуси новые огромные холодильные камеры плодохранилищ смогут без потерь сохранять плоды до года

В Беларуси новые плодохранилища смогут без потерь хранить плоды до года.

Источник: Комсомольская правда

Банк развития впервые в своей практике провел конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству современных плодохранилищ. Победителем отбора признано ООО «АРНИКА-Агро» из Могилева. Предприятие занимается выращиванием яблок и ягод.

Сейчас предприятие располагает плодохранилищем общей емкостью 10 тысяч тонн, хранение продукции в котором возможно до 5 месяцев. При поддержке Банка развития «АРНИКА-Агро» модернизирует две существующие холодильные камеры для 1000 тонн плодовой продукции с регулируемой газовой средой.

«Это позволит увеличить сроки хранения товара без потери качества до 8−12 месяцев», — отметили в банке.

Мы писали о скидках в универмагах Минска в августе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Кроме того, в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач: Не более 20 км/ч, приоритет — пешеходам.