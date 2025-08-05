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На Солнце произошла сильнейшая в августе вспышка класса М

Это уже пятая вспышка класса М, зарегистрированная с 3 августа.

Источник: Аргументы и факты

На Солнце произошла еще одна мощная вспышка, которая стала самой сильной из пяти вспышек класса М, зафиксированных в августе. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно опубликованному графику, вспышка началась в 18:46 по московскому времени и завершилась в 18:58. Ей был присвоен индекс М4.4.

Это уже пятая вспышка класса М с 3 августа. Первая из них, с мощностью М2.9, оказалась самой сильной за последние полтора месяца.

Ранее в интервью aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев сообщил, что в течение ближайших 2−3 суток будет повышена вероятность вспышек уровня M и X.