На Солнце произошла сильнейшая в августе вспышка класса М

На Солнце произошла еще одна мощная вспышка, которая стала самой сильной из пяти вспышек класса М, зафиксированных в августе. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Согласно опубликованному графику, вспышка началась в 18:46 по московскому времени и завершилась в 18:58. Ей был присвоен индекс М4.4.
Это уже пятая вспышка класса М с 3 августа. Первая из них, с мощностью М2.9, оказалась самой сильной за последние полтора месяца.
Ранее в интервью aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев сообщил, что в течение ближайших 2−3 суток будет повышена вероятность вспышек уровня M и X.