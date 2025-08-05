ANSA: Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

Американский кинорежиссер и продюсер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме во вторник, 5 августа. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Отмечается, что в настоящее время легендарный американский режиссер находится в клинике «Тор Вергата» в столице Италии. При этом причины его госпитализации агентство не уточняет.
Позднее издание Corriere della Sera сообщило, что возможной причиной госпитализации режиссера могли стать проблемы с сердцем. В Италии Коппола находится с середины июля 2025 года, прибыв в страну во время презентации на кинофестивале своего последнего фильма «Мегалополис».
86-летний Фрэнсис Форд Коппола получил известность благодаря кинолентам «Крёстный отец» и фильму «Апокалипсис сегодня». Он также является обладателем пяти премий «Оскар».