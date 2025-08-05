ANSA: Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

Позднее издание Corriere della Sera сообщило, что возможной причиной госпитализации режиссера могли стать проблемы с сердцем. В Италии Коппола находится с середины июля 2025 года, прибыв в страну во время презентации на кинофестивале своего последнего фильма «Мегалополис».