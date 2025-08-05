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ANSA: Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме

86-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в больницу в Риме.

Источник: Комсомольская правда

Американский кинорежиссер и продюсер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме во вторник, 5 августа. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что в настоящее время легендарный американский режиссер находится в клинике «Тор Вергата» в столице Италии. При этом причины его госпитализации агентство не уточняет.

Позднее издание Corriere della Sera сообщило, что возможной причиной госпитализации режиссера могли стать проблемы с сердцем. В Италии Коппола находится с середины июля 2025 года, прибыв в страну во время презентации на кинофестивале своего последнего фильма «Мегалополис».

86-летний Фрэнсис Форд Коппола получил известность благодаря кинолентам «Крёстный отец» и фильму «Апокалипсис сегодня». Он также является обладателем пяти премий «Оскар».