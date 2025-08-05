Стал известен виновник гибели батискафа Titan

Проблемы также были выявлены в корпоративной культуре OceanGate. Внешние замечания по безопасности компания игнорировала, а действующие международные и внутренние нормы оказались недостаточно строгими, чтобы предотвратить запуск небезопасного судна, сообщается в отчете Морского совета.