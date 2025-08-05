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Стал известен виновник гибели батискафа Titan

Морской совет по расследованиям Береговой охраны США признал виновной в катастрофе батискафа Titan компанию OceanGate.

Морской совет по расследованиям Береговой охраны США признал виновной в катастрофе батискафа Titan компанию OceanGate.

В официальном отчете, опубликованном ведомством, говорится, что причиной трагедии стали системные ошибки в проектировании, сертификации и техническом обслуживании аппарата.

В документе отмечается, что это привело к разрушению корпуса судна.

Проблемы также были выявлены в корпоративной культуре OceanGate. Внешние замечания по безопасности компания игнорировала, а действующие международные и внутренние нормы оказались недостаточно строгими, чтобы предотвратить запуск небезопасного судна, сообщается в отчете Морского совета.

Ранее стало известно, что Береговая охрана США обнаружила чудом уцелевшую чернильную ручку вместе с другими предметами, когда разбирала останки злополучного подводного аппарата Titan печально знаменитой компании OceanGate.

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