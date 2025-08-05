Многокилометровая пробка перед Крымским мостом: как люди выживали в заторе

О ситуации также спросили пару. «Такая ситуация, что ждем. Надеемся на лучшее, что в ближайшее время не придется стоять», — отметила молодая женщина. А ее спутник рассказал: «Мы знали, мы ехали, видели мы в этом Telegram посмотрели. Часа полтора, еще парочку стоять. Рано или поздно она (пробка — прим. URA.RU) же закончится, когда-то мы из нее выедем».