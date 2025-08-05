В США гигантский осьминог вылез из аквариума и пытался утащить ребенка

«Чтобы добраться до осьминога, человек должен полностью перегнуться через стену вольера и дотянуться примерно на 24 дюйма (60 см, — прим. ред.) вниз от верхнего края. В этом случае гостья перегнула своего ребенка через барьер выставки, позволив ему проникнуть в среду обитания без присмотра персонала», — заявил представитель зоопарка.