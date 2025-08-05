В США гигантский осьминог вылез из аквариума и пытался утащить ребенка

Гигантский тихоокеанский осьминог из зоопарка в американском городе Сан-Антонио вылез из аквариума, схватил шестилетнего мальчика за руку и потащил к себе, пишет американское издание People.
Уточняется, что мама ребенка Бритни Тарин рассказала о произошедшем в Сети, после чего видео завирусилось. Она показала синяки, которые остались на руке сына после атаки со стороны осьминога.
Однако представители аквариума не верят, что животное само выползло и напало на ребенка, по их мнению, мать могла перекинуть ребенка через ограждения для лучшего обзора.
«Чтобы добраться до осьминога, человек должен полностью перегнуться через стену вольера и дотянуться примерно на 24 дюйма (60 см, — прим. ред.) вниз от верхнего края. В этом случае гостья перегнула своего ребенка через барьер выставки, позволив ему проникнуть в среду обитания без присмотра персонала», — заявил представитель зоопарка.
По его словам, поведение осьминога было типичным — он стал изучать новый «предмет».
«Мы хотим подчеркнуть, что наш гигантский тихоокеанский осьминог — это здоровое, ухоженное животное, которое хорошо себя чувствует в своей среде обитания и не проявляет вредного поведения по отношению к гостям или персоналу», — добавил он.
Ранее новые виды тарантулов с самыми длинными гениталиями открыли ученые в Африке.