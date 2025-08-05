Лолита подняла цены на концерты на два миллиона рублей благодаря молодежи

Согласно райдеру, Милявская требует от заказчика автомобиль представительского класса типа «Мерседес-Бенц». Также она нуждается в перелете первым классом и отеле с уровнем не менее пяти звезд. В гримерке у артистки должны присутствовать фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом. Кроме того, до окончания концерта возле площадки должна находиться бригада скорой помощи, сообщил портал Starhit.ru.