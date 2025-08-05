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Лолита подняла цены на концерты на два миллиона рублей благодаря молодежи

Российская певица Лолита Милявская подняла гонорар за свои выступления до шести миллионов рублей. Такое решение обусловлено ее популярностью среди молодого поколения: подростки публикуют разные ролики под ее песни и видеоролики с концертов артистки.

Российская певица Лолита Милявская подняла гонорар за свои выступления до шести миллионов рублей. Такое решение обусловлено ее популярностью среди молодого поколения: подростки публикуют разные ролики под ее песни и видеоролики с концертов артистки.

На данный момент график выступлений Милявской расписан до конца текущего года, и ее менеджеры не принимают бронь на мероприятия на ближайшее время.

По данным журналистов, 45-минутное выступление Лолиты стоит от четырех до шести миллионов рублей. Раньше программа стоила на два миллиона меньше, передает Telegram-канал Shot.

Согласно райдеру, Милявская требует от заказчика автомобиль представительского класса типа «Мерседес-Бенц». Также она нуждается в перелете первым классом и отеле с уровнем не менее пяти звезд. В гримерке у артистки должны присутствовать фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом. Кроме того, до окончания концерта возле площадки должна находиться бригада скорой помощи, сообщил портал Starhit.ru.

12 июля в СМИ появилась информация о том, что певица Татьяна Буланова запустила формат «экспресс-выступлений» — ее концерт длительностью 20 минут стоит один миллион рублей. Буланова также стала популярной среди молодежи — у нее до конца года запланированы 80 концертов и ежедневные корпоративы.