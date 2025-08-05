Более 5000 жителей Ростовской области обратились к врачам после укусов клещей

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Ростовской области обратились более 5000 человек, пострадавших от укусов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В сообщении говорится, что в регионе зарегистрированы случаи заражения опасными инфекциями, включая Крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ), лихорадку Ку и иксодовый клещевой боррелиоз.
По данным Роспотребнадзора, КГЛ обнаружена в Ростове-на-Дону, Волгодонске, а также в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском районах. Лихорадка Ку выявлена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, а также в Волгодонске. Случаи боррелиоза зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Морозовском и Сальском районах.
Отметим, что заражение происходило как через укусы клещей, так и при контакте с животными.
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