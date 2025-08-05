Более 5000 жителей Ростовской области обратились к врачам после укусов клещей

По данным Роспотребнадзора, КГЛ обнаружена в Ростове-на-Дону, Волгодонске, а также в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском районах. Лихорадка Ку выявлена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, а также в Волгодонске. Случаи боррелиоза зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Морозовском и Сальском районах.