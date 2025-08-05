Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5000 жителей Ростовской области обратились к врачам после укусов клещей

В девяти районах Ростовской области обнаружили Крымскую геморрагическую лихорадку.

Источник: Комсомольская правда

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Ростовской области обратились более 5000 человек, пострадавших от укусов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В сообщении говорится, что в регионе зарегистрированы случаи заражения опасными инфекциями, включая Крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ), лихорадку Ку и иксодовый клещевой боррелиоз.

По данным Роспотребнадзора, КГЛ обнаружена в Ростове-на-Дону, Волгодонске, а также в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском районах. Лихорадка Ку выявлена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, а также в Волгодонске. Случаи боррелиоза зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Морозовском и Сальском районах.

Отметим, что заражение происходило как через укусы клещей, так и при контакте с животными.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области от клещей обработали уже более 2500 га земель.

Обработку от клещей ведут в Ростовской области, обезопасили больше 2500 га (подробнее).