НТ: Путин поставил «мат» Зеленскому, допустив возможность личной встречи

Российский президент Владимир Путин изменил «правила игры» и поставил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «мат», допустив возможность личной встречи. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила газета Hindustan Times (HT).
По мнению журналистов, заявление Путина насчет очного контакта с Зеленским говорит о значительных изменениях в позиции российского руководства касательно урегулирования украинского кризиса.
— Часы (президента США — прим. «ВМ») Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине, — говорится в материале.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент готов к встрече с украинским коллегой после подготовительной работы на экспертном уровне.
Сам Зеленский заявил о прогрессе в вопросе подготовки к возможной встрече с Путиным. Президент США ранее отметил, что не хотел бы называть ложью слова российского лидера о конфликте на Украине.
СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал Зеленского перейти в наступление против России.