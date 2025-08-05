Экс-премьер Украины назвал «гуманитарной катастрофой» ситуацию с водоснабжением Донбасса

«Меня, откровенно говоря, удивляет, когда радетели за либеральные ценности, демократию и так далее замалчивают тот факт, что Киев использует варварские методы против мирного населения. Донбасс с этим столкнулся в 2014 году, когда объявил о своей оппозиции по отношению к киевскому режиму. Была перекрыта подача воды, перекрывалась подача электроэнергии», — сказал экс-премьер Украины.