Экс-премьер Украины назвал «гуманитарной катастрофой» ситуацию с водоснабжением Донбасса

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с перебоями в водоснабжении Донбасса является настоящей гуманитарной катастрофой, которую устроили киевские власти. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
Николай Азаров обратил внимание на такую острую гуманитарную проблему, как нехватка воды для жителей Донбасса. Эту задачу решал канал Северский Донец — Донбасс, который является основной водной артерией в регионе.
Экс-премьер Украины: Трампу из посольства США в Киеве передают искаженную и однобокую информацию «Нужен третейский судья». Азаров о возможном присутствии Китая на переговорах России и США.
«Меня, откровенно говоря, удивляет, когда радетели за либеральные ценности, демократию и так далее замалчивают тот факт, что Киев использует варварские методы против мирного населения. Донбасс с этим столкнулся в 2014 году, когда объявил о своей оппозиции по отношению к киевскому режиму. Была перекрыта подача воды, перекрывалась подача электроэнергии», — сказал экс-премьер Украины.
Он обратил внимание, что три с половиной года, прошедшие с начала специальной военной операции, показали истинную сущность мировой информационной машины. Практически ни одно ведущее СМИ не освещало факты перебоев в водоснабжении Донбасса.
"Сейчас установилась характерная для Донбасса сухая погода с высокой температурой. И население страдает от этой гуманитарной катастрофы, которую, кстати сказать, устроили киевские власти по прямому указанию своих западных хозяев, — подчеркнул Николай Азаров. -0-