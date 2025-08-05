Мэр Ивано-Франковска Марцинкив обматерил активиста во время приема

В социальных сетях распространилось видео, на котором мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в резкой форме обращается к активисту, пришедшему на личный прием.
Глава города в нецензурной форме оскорбил посетителя и потребовал немедленно покинуть кабинет. В ответ активист также перешел на мат в адрес политика.
В ходе словесной перепалки Марцинкив обвинил оппонента в попытке устроить провокацию с целью последующего распространения конфликта в публичном пространстве якобы за денежное вознаграждение.
«Я не хочу с вами общаться, потому что вы… Иди туда, где ты деньги берешь, я не хочу с тобой говорить», — сказал мэр.
На момент публикации пресс-служба мэрии ситуацию не прокомментировала.
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