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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив обматерил активиста во время приема

В ответ активист также перешел на оскорбления в адрес политика.

Источник: Аргументы и факты

В социальных сетях распространилось видео, на котором мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в резкой форме обращается к активисту, пришедшему на личный прием.

Глава города в нецензурной форме оскорбил посетителя и потребовал немедленно покинуть кабинет. В ответ активист также перешел на мат в адрес политика.

В ходе словесной перепалки Марцинкив обвинил оппонента в попытке устроить провокацию с целью последующего распространения конфликта в публичном пространстве якобы за денежное вознаграждение.

«Я не хочу с вами общаться, потому что вы… Иди туда, где ты деньги берешь, я не хочу с тобой говорить», — сказал мэр.

На момент публикации пресс-служба мэрии ситуацию не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области депутат горсовета «забыл» задекларировать самолет.