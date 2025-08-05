Ольга Орлова рассказала, как справлялась с замершими беременностями и выкидышами

— У меня тоже были замершие беременности. Во-первых, нужно относиться к этому не как к потере ребенка, а как к потере беременности. Во-вторых, не нужно сдаваться. Нужно продолжать жить дальше. Конечно, это очень печально, когда такое происходит, но если у вас есть цель, то сосредоточиться и держать фокус внимания нужно именно на ней, а не на неудачах, — ответила телеведущая.