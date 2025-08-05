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США не нашли слов, чтобы высказаться о деталях визита Уиткоффа в РФ

Госдепартамент США не стал комментировать детали визита помощника президента Стива Уиткоффа в Москву. По данным ведомства, поездка случится на этой неделе.

Срочная новость Госдепартамент США не стал комментировать детали визита помощника президента Стива Уиткоффа в Москву. По данным ведомства, поездка случится на этой неделе.

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