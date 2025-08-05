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В США шериф голыми руками поймал напавшего на женщину в бассейне аллигатора

Шериф забрал аллигатора в машину, пристегнул ремнем безопасности и отвез в озеро.

Шериф округа Сент-Джонс, штат Флорида, прибыл на вызов в один из частных домов, где в бассейне на женщину напал аллигатор, он отбил пострадавшую и голыми руками достал рептилию из воды, пишет американское издание People.

Спасение записала нательная камера шерифа. На видео — мужчина за шею хватает аллигатора, несет в машину и пристегивает ремнем безопасности со словами: «Знаете что, позвольте мне пристегнуть вас».

«Аллигатор был недоволен тем, что его время в бассейне закончилось, или поездкой в патрульной машине, но он был пристегнут и безопасно перемещен в ближайший пруд», — заявили в офисе шерифа.

Как позже поделилась в социальных сетях женщина, с ней все в порядке, она восхищена действиями правоохранителя.

Автор материала отмечает, что во Флориде водится более 1,3 млн аллигаторов.

Ранее в США гигантский осьминог вылез из аквариума и пытался утащить ребенка.