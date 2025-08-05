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В США озвучили причины катастрофы батискафа «Титан»

Судно «Титан» затонуло из-за ошибок в проектировании и техобслуживании.

Источник: Аргументы и факты

Причинами катастрофы батискафа «Титан», который затонул более двух лет назад во время экспедиции к обломкам парохода «Титаник», стали ошибки в проектировании и техобслуживании. Об этом сообщила береговая охрана США в отчете по итогам расследования, передает РИА Новости.

В отчете приводятся главные выводы и факторы, которые привели к катастрофе, а также содержатся 17 рекомендаций по обеспечению безопасности эксплуатации подводных аппаратов.

«Комиссия установила, что главными факторами произошедшего стали ненадлежащие процессы проектирования, сертификации, техобслуживания и инспектирования судна “Титан” в компании-операторе oceangate», — отмечается в тексте доклада.

Ранее сообщалось, что батискаф, затонувший в водах рядом с Хургадой, нес на борту 45 человек — шестеро из них погибли. Эксперты рассказали aif.ru, что послужило причиной аварии, и кто несет ответственность за происшествие.