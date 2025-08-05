В США озвучили причины катастрофы батискафа «Титан»

Причинами катастрофы батискафа «Титан», который затонул более двух лет назад во время экспедиции к обломкам парохода «Титаник», стали ошибки в проектировании и техобслуживании. Об этом сообщила береговая охрана США в отчете по итогам расследования, передает РИА Новости.
В отчете приводятся главные выводы и факторы, которые привели к катастрофе, а также содержатся 17 рекомендаций по обеспечению безопасности эксплуатации подводных аппаратов.
«Комиссия установила, что главными факторами произошедшего стали ненадлежащие процессы проектирования, сертификации, техобслуживания и инспектирования судна “Титан” в компании-операторе oceangate», — отмечается в тексте доклада.
Ранее сообщалось, что батискаф, затонувший в водах рядом с Хургадой, нес на борту 45 человек — шестеро из них погибли. Эксперты рассказали aif.ru, что послужило причиной аварии, и кто несет ответственность за происшествие.