В США озвучили причины катастрофы батискафа «Титан»

Причинами катастрофы батискафа «Титан», который затонул более двух лет назад во время экспедиции к обломкам парохода «Титаник», стали ошибки в проектировании и техобслуживании. Об этом сообщила береговая охрана США в отчете по итогам расследования, передает РИА Новости.