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Отсеченная рука монаха в дар Будде во Вьетнаме осталась нетленной спустя 46 лет

Известный монах Кием в 1979 году во Вьетнаме отрезал себе левую руку во время духовного обета подношения плоти. Он положил конечность на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативной мудре и отсек ее ножом. Спустя 46 лет принесенный Будде «дар» остается без малейших признаков разложения.

Известный монах Кием в 1979 году во Вьетнаме отрезал себе левую руку во время духовного обета подношения плоти. Он положил конечность на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативной мудре и отсек ее ножом. Спустя 46 лет принесенный Будде «дар» остается без малейших признаков разложения.

После ритуала монах потерял сознание. Позже он пришел в себя, перевязал рану листьями и частью традиционного одеяния. Саму конечность закопали в саду храма, а спустя неделю ее удалось обнаружить одному из прихожан: она осталась полностью цела. С тех пор рука лежит в хрустальном реликварии на семейном алтаре. Некоторые верующие считают, что конечность является уникальной реликвией, которая символически отражает принципы духовного просветления.

— Монах Кием скончался 3 апреля 2018 года в возрасте 78 лет, посвятив свою жизнь учению и сострадательному служению. Его наследие живет в переданных им учениях Дхармы и в нетленной руке, которую считают чудом и духовным сокровищем, — передает Vietnam.net.

Другой случай произошел в декабре прошлого года, когда в одном из буддистских монастырей Таиланда 12-метровая статуя Будды обрушилась на монахов, пытавшихся ее установить.