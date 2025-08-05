Отсеченная рука монаха в дар Будде во Вьетнаме осталась нетленной спустя 46 лет

Известный монах Кием в 1979 году во Вьетнаме отрезал себе левую руку во время духовного обета подношения плоти. Он положил конечность на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативной мудре и отсек ее ножом. Спустя 46 лет принесенный Будде «дар» остается без малейших признаков разложения.
После ритуала монах потерял сознание. Позже он пришел в себя, перевязал рану листьями и частью традиционного одеяния. Саму конечность закопали в саду храма, а спустя неделю ее удалось обнаружить одному из прихожан: она осталась полностью цела. С тех пор рука лежит в хрустальном реликварии на семейном алтаре. Некоторые верующие считают, что конечность является уникальной реликвией, которая символически отражает принципы духовного просветления.
— Монах Кием скончался 3 апреля 2018 года в возрасте 78 лет, посвятив свою жизнь учению и сострадательному служению. Его наследие живет в переданных им учениях Дхармы и в нетленной руке, которую считают чудом и духовным сокровищем, — передает Vietnam.net.
Другой случай произошел в декабре прошлого года, когда в одном из буддистских монастырей Таиланда 12-метровая статуя Будды обрушилась на монахов, пытавшихся ее установить.