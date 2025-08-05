Отсеченная рука монаха в дар Будде во Вьетнаме осталась нетленной спустя 46 лет

После ритуала монах потерял сознание. Позже он пришел в себя, перевязал рану листьями и частью традиционного одеяния. Саму конечность закопали в саду храма, а спустя неделю ее удалось обнаружить одному из прихожан: она осталась полностью цела. С тех пор рука лежит в хрустальном реликварии на семейном алтаре. Некоторые верующие считают, что конечность является уникальной реликвией, которая символически отражает принципы духовного просветления.