Пассажирам задержанного из-за атак БПЛА рейса приготовили подарок

Авиаперевозчик гарантировал билеты на концерт Дженнифер Лопес из-за ранее отмененного рейса.
Компания Red Wings предоставит бесплатные билеты пассажирам отмененного из-за плана «Ковер» рейса WZ-4329, чтобы они смогли посетить следующий концерт певицы Дженнифер Лопес в любом из городов маршрутной сети перевозчика. Об этом сообщается в telegram-канале авиапредприятия.
«Мы понимаем, как обидно не попасть на концерт любимого исполнителя. Поэтому Red Wings поможет пассажирам отмененного рейса попасть на новый концерт Дженнифер Лопес», — заявили в авиакомпании.
В Red Wings уточнили, что для получения бесплатного авиабилета на будущий концерт певицы пассажирам необходимо предоставить билет на пропущенное шоу артистки в Ереване и посадочный или электронный билет на отмененный 3 августа рейс WZ-4329. Эта возможность будет доступна, если Дженнифер Лопес будет выступать в городах присутствия Red Wings, например, в Тель-Авиве, Баку или Батуми.
Ранее власти Армении выделили семь миллионов долларов на организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване, ожидая приток 15 тысяч иностранных туристов и положительный эффект для имиджа страны. Это решение вызвало критику среди местных жителей из-за значительных расходов из бюджета.