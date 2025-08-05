Сыновья актера Краско решили нажиться на его здоровье

Родные сыновья попавшего в реанимацию в Петербурге 94-летнего актера Ивана Краско пытаются продать СМИ информацию о его здоровье за деньги. Об этом пишет kp.ru.
Издание отмечает, что семья Краско почти сразу, как он оказался в больнице, наложила гриф секретности на состояние его здоровья. Об этом сообщила «КП-Петербург» и сиделка актера Дарья.
Девушка заявила, что ей говорить ничего нельзя, запретили родные. Она добавила, что дать интервью может 22-летний сын Федор.
Журналиста долгое время не удавалось дозвониться до него, сейчас он отвечает только на сообщения. Об отце он согласился рассказать за гонорар.
Сын Краско обещал сообщить последние подробности о состоянии здоровья актера за 20 тысяч.
Второй сын Краско — 21-летний Иван озвучил точно такую же сумму гонорара за интервью.
Ранее сообщалось, что народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре исполнится 95 лет, попал в реанимацию. По данным СМИ, у актера, имеющего ряд продолжительных заболеваний, наблюдаются проблемы с питанием и водным балансом, а также ухудшение зрения и слуха. При этом конкретный медицинский диагноз не называется.
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