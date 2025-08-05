Сыновья актера Краско решили нажиться на его здоровье

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Иван Краско, которому в сентябре исполнится 95 лет, попал в реанимацию. По данным СМИ, у актера, имеющего ряд продолжительных заболеваний, наблюдаются проблемы с питанием и водным балансом, а также ухудшение зрения и слуха. При этом конкретный медицинский диагноз не называется.