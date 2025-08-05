На Солнце случилась пятая по счету мощная вспышка класса М

Согласно имеющимся данным, новая солнечная вспышка стартовала в 18:46 по московскому времени и завершилась в 18:58. Ей был присвоен индекс М4.4. Отмечается, что это уже пятая вспышка такого класса, зафиксированная на Солнце с 3 августа. Первая из этой серии, с баллом М2.9, стала самой мощной за последние полтора месяца.