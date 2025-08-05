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На Солнце случилась пятая по счету мощная вспышка класса М

Очередная вспышка на Солнце длилась 12 минут.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце вновь случилась вспышка, которая стала одной из мощнейших в серии из пяти августовских явлений класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Сведения опубликованы на официальном сайте вуза.

Согласно имеющимся данным, новая солнечная вспышка стартовала в 18:46 по московскому времени и завершилась в 18:58. Ей был присвоен индекс М4.4. Отмечается, что это уже пятая вспышка такого класса, зафиксированная на Солнце с 3 августа. Первая из этой серии, с баллом М2.9, стала самой мощной за последние полтора месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что около 5 часов утра по московскому времени была зарегистрирована четвертая по счету сильная вспышка на Солнце в этом августе, также относящаяся к классу М. По имеющимся сведениям, ее продолжительность составила примерно полчаса.