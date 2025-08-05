Теплый и дождливый. Белгидромет представил климатическую характеристику июля

Средняя по Беларуси температура воздуха составила 19,8 градусов, что выше климатической нормы на 0,9 градусов. Такой и более теплый июль бывает примерно раз в 7 лет. В областном разрезе наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской и Витебской областях (плюс 1,4 и плюс 1,3 градуса соответственно), в Брестской области отклонения были наименьшими (плюс 0,3 градуса). Средняя температура воздуха всех декад месяца была выше нормы.