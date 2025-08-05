Сурикатов и летающих поссумов разрешили перевозить в поездах

Пассажиры теперь могут перевозить в поездах дальнего следования летающих поссумов и сурикатов. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
По словам представителей перевозчика, вагоны, в которые можно брать этих животных, помечены специальным символом в виде лапки. Они напомнили, что мелких зверей необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие.
— Только с начала года в поездку с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, — передает официальный Telegram-канал компании.
Авиакомпания «Аэрофлот» ранее разрешила одновременно перевозить в салоне два контейнера с домашними животными — на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла.
Кроме того, в «Российских железных дорогах» с января 2025 года обновились правила перевозки животных в поездах дальнего следования. По словам заместителя генерального директора ФПК Станислава Зотина, это касается только пассажиров, путешествующих с небольшими животными.