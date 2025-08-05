Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сурикатов и летающих поссумов разрешили перевозить в поездах

Пассажиры теперь могут перевозить в поездах дальнего следования летающих поссумов и сурикатов. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Пассажиры теперь могут перевозить в поездах дальнего следования летающих поссумов и сурикатов. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По словам представителей перевозчика, вагоны, в которые можно брать этих животных, помечены специальным символом в виде лапки. Они напомнили, что мелких зверей необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие.

— Только с начала года в поездку с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, — передает официальный Telegram-канал компании.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее разрешила одновременно перевозить в салоне два контейнера с домашними животными — на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла.

Кроме того, в «Российских железных дорогах» с января 2025 года обновились правила перевозки животных в поездах дальнего следования. По словам заместителя генерального директора ФПК Станислава Зотина, это касается только пассажиров, путешествующих с небольшими животными.