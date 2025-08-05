Россельхознадзор запретил ввоз овец из Болгарии и Румынии из-за вспышки оспы

Уточняется, что запрет распространяется не только на овец и коз, но и на других восприимчивых к оспе животных, а также на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары. Речь идёт о мясе, молочных продуктах, корме для животных и инструментах для ухода за скотом.
Согласно последним данным, на территории Болгарии зафиксировано уже 11 случаев заражения оспой, ещё шесть случаев выявлено в Румынии. Информация о мерах по борьбе с заболеванием, принятых местными ветеринарными службами, пока отсутствует.
Недавно первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян был зафиксирован в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Сообщается, что заболевший мужчина вернулся в Австралию из Таиланда, где, предположительно, и был инфицирован. Для предотвращения распространения инфекции были приняты профилактические меры.