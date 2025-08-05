Большинство британцев не верят, что смогут одолеть гигантскую крысу в честном бою один на один

Ранее издание Telegraph сообщило, что в графстве Северный Йоркшир, возле Норманби, была поймана крыса длиной более полуметра. Её размер от морды до кончика хвоста составил 22 дюйма, или примерно 56 сантиметров, что делает её самой крупной особью в Великобритании.
В ходе исследования респондентов спрашивали, смогли бы они одержать верх над крысой размером с кошку, если бы у них не было оружия. Только 30% опрошенных ответили положительно, 38% признались, что не справились бы, а ещё 32% затруднились с ответом.