Невзоров* отказался называть Россию родиной и верить в наличие русской культуры

Журналист Александр Невзоров* в эфире авторского YouTube-канала своего коллеги Юрия Дудя** заявил о том, что не считает Россию своей родиной, так как больше тяготеет к странам Европы.
По словам телеведущего, как таковой русской культуры не существует, поскольку, по его мнению, практически все значимые произведения искусства — часть культуры западной.
— Оказавшись и прожив эти годы в Европе, я понимаю, что, в общем-то, родина моя здесь… А я оказался здесь (в России — прим. «ВМ»), с судимостями, объявленный террористом и экстремистом, — подчеркнул журналист.
Невзоров* назвал выдачу ему украинского паспорта рыцарским поступком Киева и поблагодарил Украину за это. Журналист в этом же интервью сравнил граждан России с морскими кольчатыми червями под названием вестиментиферы, которые обитают на глубине шести метров и питаются сернистым газом. После он также с гордостью добавил, что считает себя русофобом.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.