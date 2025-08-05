Невзоров* отказался называть Россию родиной и верить в наличие русской культуры

Невзоров* назвал выдачу ему украинского паспорта рыцарским поступком Киева и поблагодарил Украину за это. Журналист в этом же интервью сравнил граждан России с морскими кольчатыми червями под названием вестиментиферы, которые обитают на глубине шести метров и питаются сернистым газом. После он также с гордостью добавил, что считает себя русофобом.