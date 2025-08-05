Сеть аптек «Столички» восстановила работу тысячи торговых точек

Сеть аптек «Столички», которая входит в холдинг «Неофарм», после хакерской атаки восстановила работу одной тысячи торговых точек продаж. Также заработал сервис по бронированию препаратов на сайте и в мобильном приложении. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе компании.
— По состоянию на 1 августа для покупателей открыта одна тысяча аптек «Столички». Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении, — говорится в сообщении.
В сети уточнили, что всего она насчитывает 1,5 тысячи точек. Компания не зафиксировала утечку личных данных клиентов, а полное восстановление работы аптек завершится в ближайшее время, передает РИА Новости.
Хакеры взломали сети аптек «Столички» и «Неофарм» 29 июля. Из-за этого торговым точкам компаний пришлось временно прекратить работу. Также проблемы наблюдались с приложениями аптек, в которых хранились данные пользователей.
5 августа в СМИ появилась информация о том, что злоумышленники получили доступ к личным данным клиентов аптек и удалили у них накопленные бонусы. На данный момент россияне не могут воспользоваться скидками и бонусами при оплате товаров.