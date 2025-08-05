Сеть аптек «Столички» восстановила работу тысячи торговых точек

Сеть аптек «Столички», которая входит в холдинг «Неофарм», после хакерской атаки восстановила работу одной тысячи торговых точек продаж. Также заработал сервис по бронированию препаратов на сайте и в мобильном приложении. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе компании.