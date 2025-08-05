Вероника Степанова посоветовала Диброву сделать ДНК-тест после ухода жены

К своей публикации она также прикрепила совместный снимок Полины Дибровой и ее нового избранника предпринимателя Романа, который был сделан еще в 2016 году в гостях у Аллы Пугачевой. Психолог предположила, что пара уже тогда тесно общалась и проводила время вместе. При этом спустя девять месяцев после публикации у Дибровых появился сын Илья.