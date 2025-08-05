Вероника Степанова посоветовала Диброву сделать ДНК-тест после ухода жены

На фоне развода телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной общественность начала строить различные предположения о том, как происходил разлад в паре. Например, психолог Вероника Степанова порекомендовала Диброву сдать ДНК-тест.
— Учитывая, что Полина с соседом по Рублевке близко «знакома» много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК-тесте на отцовство, — с иронией заявила она в своем Telegram-канале.
К своей публикации она также прикрепила совместный снимок Полины Дибровой и ее нового избранника предпринимателя Романа, который был сделан еще в 2016 году в гостях у Аллы Пугачевой. Психолог предположила, что пара уже тогда тесно общалась и проводила время вместе. При этом спустя девять месяцев после публикации у Дибровых появился сын Илья.
Дмитрий Дибров нанял звездного адвоката Александра Добровинского для развода с женой. Сообщается, что при разводе супруги будут делить как троих общих сыновей, так и многочисленную дорогостоящую недвижимость.
Источники, близкие к Диброву, заявили, что телеведущий «разбит» из-за измены супруги. Инсайдеры раскрыли, что он не исключал, что жена может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится их брак.