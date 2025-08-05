Россиян предупредили об опасности многократно замороженной рыбы

Замороженная рыба остается полезным продуктом, если подверглась заморозке лишь один раз. Однако, если продукт был заморожен, затем разморожен, и так несколько раз подряд, то его употребление может привести к отравлению, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры пищевой безопасности Наталья Фоменко.
— При каждом оттаивании создаются благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов, повторная заморозка не убивает их, а лишь приостанавливает развитие. При неправильном хранении возможно образование веществ, провоцирующих пищевые отравления, — считает эксперт.
Специалист уточнила, что неправильное хранение рыбы также ухудшает ее вкусовые качества и снижает содержание витаминов в продукте.
Ранее RT сообщил, что со временем в замороженной пище разрушаются витамины и питательные вещества, а кристаллы льда повреждают продукты, из-за чего снижается их пищевая ценность.
Замороженные продукты не имеют запаха и твёрдые на ощупь, поэтому, чтобы определить, насколько они свежие, надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению, передает телеканал «Царьград».