Россиян предупредили об опасности многократно замороженной рыбы

Замороженная рыба остается полезным продуктом, если подверглась заморозке лишь один раз. Однако, если продукт был заморожен, затем разморожен, и так несколько раз подряд, то его употребление может привести к отравлению, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры пищевой безопасности Наталья Фоменко.