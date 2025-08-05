Мужчина поджег сигарету от пламени на Могиле Неизвестного Солдата в Париже

«На глазах у дюжины людей, пришедших созерцать Могилу Неизвестного Солдата, гробницу, установленную в память о солдатах, погибших за Францию во время Первой мировой войны, мужчина проходит через барьеры, чтобы встать на колени на перевернутом щите, где потрескивает пламя, и использует огонь, чтобы зажечь сигарету», — говорится в материале.