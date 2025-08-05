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Мужчина поджег сигарету от пламени на Могиле Неизвестного Солдата в Париже

Мужчина поджег сигарету на Могиле Неизвестного Солдата близ Триумфальной арки.

Правоохранители арестовали мужчину, который поджег сигарету от пламени на Могиле Неизвестного Солдата близ Триумфальной арки в Париже, пишет Le Figaro.

«На глазах у дюжины людей, пришедших созерцать Могилу Неизвестного Солдата, гробницу, установленную в память о солдатах, погибших за Францию во время Первой мировой войны, мужчина проходит через барьеры, чтобы встать на колени на перевернутом щите, где потрескивает пламя, и использует огонь, чтобы зажечь сигарету», — говорится в материале.

По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник — 4 августа, 5 августа — мужчину задержали. По словам очевидцев, он не выглядел пьяным, он «явно осознавал, что делает».

Министр внутренних дел страны Брюно Ретайо назвал поступок «жалким и недостойным» и заявил, что мужчину привлекут к ответственности.

Ранее в ФРГ осквернили памятник евреям, отправленным в концлагеря.